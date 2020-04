Geschenke für Bedürftige: Nun hat auch Liestal einen Gabenzaun

Eigentlich ist er zum Absperren gedacht. Sei es an der Fasnacht, damit die Guggen und Aktiven in geordneten Bahnen durch die Strassen laufen. Oder an einer Veranstaltung, die räumlich begrenzt ist. Seit vergangenem Samstag hat ein Absperrzaun nun aber eine neue Funktion: Er ist der Gabenzaun in Liestal.

Die reformierte Kirche Liestal-Seltisberg hat das Projekt lanciert. Nach vier Standorten in Basel und der Aufnahme des Projekts in anderen Schweizer Städten erhalten nun auch Bewohner der Baselbieter Hauptstadt wertvolle Gaben. Der Zaun befindet sich auf dem Kirchhof, neben der Stadtkirche.