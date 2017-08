Am Montagabend kam es beim Messeplatz zwischen zwei BLT Tramzügen zu einer sogenannten Flankenfahrt. Wie Mediensprecher Andreas Büttiker bestätigt, ist dabei ein Tram entgleist. «Eine Weiche war auf Ablenkung gestellt, der Wagenführer hat das nicht beachtet und dachte, er fahre gerade aus. Er fuhr deshalb in den hinteren Teil des anderen Trams, das in der Folge aus den Schienen sprang.»

Die Trams hätten aber, nachdem sie wieder in den Schienen waren, selbständig ins Depot fahren können. «Der Unfall geschah bei niedriger Geschwindigkeit, und wir sind sehr froh, dass es keine Verletzten gab», erklärt Büttiker. Wie hoch der Sachschaden sei, könne noch nicht abgeschätzt werden.

Da die Innenstadt wegen der 1. August-Feier für den Tramverkehr gesperrt war, kam es infolge des Unfalls zu Verspätungen auf dem ganzen Tramnetz. (kob)