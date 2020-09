Festnahme nach Körperverletzung - Mann schlug einfach zu

Eine Patrouille der Polizei stellte einen verletzten Mann auf dem Trottoir fest, welcher von mehreren Personen betreut wurde.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 34-Jährige mit zwei Kollegen in Richtung Barfüsserplatz unterwegs war. Aus noch unbekannten Gründen wurde die Gruppe von einem Unbekannten angepöbelt. Dieser schlug unvermittelt auf den 34-Jährigen ein, sodass er rücklings zu Boden stürzte und bewusstlos liegen blieb. Auch dessen Begleiter griff er an. Anschliessend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer musste mit diversen Kopfverletzungen durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden.



Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Täter festnehmen. Dieser wehrte sich jedoch vehement und musste deshalb überwältigt werden. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 26-jährigen Schweizer.



Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.