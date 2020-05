Der erste Schultag nach dem Lockdown: Hurra, wir dürfen wieder zur Schule

Es regnet in Strömen. Fünf Jungs wagen sich kurz nach 11 Uhr am Montagmorgen trotzdem aus dem Schulhaus De Wette in Basel. Sie ziehen sich die Kapuze ihres schwarzen Pullovers über den Kopf. In der Hand halten sie eine Greifzange, zwei Jungs haben einen Abfallsack dabei. Sie sammeln Kaugummipapierchen, durchnässte Taschentücher, Plastikverpackungen: Dinge, die auf dem Pausenhof rumliegen und eigentlich entsorgt gehören.

Im Eingangsfoyer des De-Wette-Schulhauses begrüsst der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer die Medien. «Es ist ein besonderer erster Schultag. Und es hat toll funktioniert», resümiert der Regierungsrat. Er verbrachte den frühmorgendlichen Schulanfang im Primarschulhaus Schorenweg. Bevor Cramer das Wort an Dieter Baur, Leiter der Basler Volksschulen, geben kann, macht er Platz für die fünf Schüler. Durchnässt eilen sie die breite Treppe hoch, vom Abfallsammeln zurück ins Schulzimmer.

Schulalltag kehrte nach wenigen Stunden zurück

Baur ist zufrieden mit dem Schulstart nach acht Wochen im Lockdown – davon waren zwei Wochen Ferien. «Es kommt einem vor wie nach den Ferien. Doch die Schülerinnen und Schüler hatten keinesfalls frei, sie haben immer gearbeitet.» Viele Erfahrungen könnten sie nun in das gewöhnliche Schulleben mitnehmen. «Aber», betont Baur, «die Schule findet vor Ort statt und wird auch dort gelebt. Damit können wir jetzt weitermachen.»