Der Birsstadt droht ein Mobilitätskollaps

Reinachs Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) teilte nun als Leiter der Regionalplanungsgruppe im Rahmen der am Dienstagabend digital durchgeführten Generalversammlung des Vereins Birsstadt mit, dass bereits während der Vorbereitung dieses Mobilitätskonzepts klar wurde, dass es bei einer Realisierung sämtlicher vorhandener Entwicklungsgebiete für Wohnen und Arbeiten zu einem Mobilitätskollaps kommen würde. Die Anzahl an zusätzlich möglichen Einwohnern und Arbeitsplätzen würde das verkehrstechnische Potenzial der Birsstadt-Gemeinden übersteigen, so Buchs. Das vorliegende Papier soll nun aufzeigen, wie die gewünschte Siedlungsentwicklung mobilitätsmässig gesichert werden kann. «Wir wollen gesellschaftliche Megatrends erkennen und das Konzept stets in Abstimmung mit Natur- und Naherholungsräumen planen.»