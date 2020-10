Basler Regierung muss Wiedereinführung von Bettelverbot prüfen

Es war das Thema der vergangenen Wochen und des Sommers. Vermehrt wurden in der Basler Innenstadt Bettlerinnen und Bettler gesehen. Viele Baslerinnen und Basler fühlten sich davon gestört. Gleichzeitig kam die Forderung auf, das Bettelverbot wiedereinzuführen. Auf politischer Ebene reichte SVP-Grossrat Joël Thüring eine Motion dazu ein. Über diese beriet der Grosse Rat am Mittwochabend.

Die Motion wurde an den Regierungsrat überwiesen, damit muss dieser innerhalb von sechs Monaten dem Grossen Rat eine Änderung des Übertretungsstrafgesetzes vorlegen. Darin ist enthalten, dass Bettelnde eine Busse bekommen und die Geldwerte eingezogen würden.

Braucht das Gesetz noch mehr Zeit?

Die Diskussion rund um die Motion nimmt schnell Fahrt auf. SP-Grossrat Sebastian Kölliker zitierte zu Beginn seines Votums aus Evangelium nach Matthäus. Weiter stellte er die grundlegenden Fragen: «Wie gehen wir mit Armut um, wie gehen wir mit Menschen in Not um?» Er sagt, er wünsche sich mehr Gelassenheit gegenüber Bettelnden und «weniger Gelassenheit gegenüber Armut». Klar sei, dass es etliche Konsequenzen habe, Betteln zu einer illegalen Handlung zu machen.

Michelle Lachenmeier vom Grünen Bündnis schliesst sich Kölliker an: Das gelockerte Übertretungsstrafgesetz gelte erst seit Juli 2020. «Ein Gesetz braucht Zeit für seine Umsetzung und Akzeptanz», so Lachenmeier. Zudem sei es keineswegs so, dass Betteln einfach grundsätzlich erlaubt sei.

Fehler korrigieren oder Lösung finden

SVP-Grossrat Pascal Messerli spricht sich im Rat für eine Überweisung der Motion von Parteikollege Thüring aus. «Es wird höchste Zeit, dass wir das Bettelverbot wieder einführen. Man kann keine 20 Minuten lang in einem Café sitzen, ohne dass jemand betteln kommt», sagt Messerli. Er bittet darum, den Fehler mit der Abschaffung des Bettelverbots zu korrigieren und die Motion an die Regierung zu überweisen.

Er erhält Unterstützung von FDP-Grossrat und Parteipräsident Luca Urgese. Er sieht die Antwort auf das Problem darin, Hilfe vor Ort zu leisten. Und eben dies werde bereits getan, von der Schweiz. Darum befürworte er ein Bettelverbot in Basel: «Es ist an der Zeit, dass wir anerkennen, dass wir einen Schritt zu weit gegangen sind und dies rückgängig machen müssen», so Urgese.

Regierung will rasch einen Ratschlag entwerfen

Sicherheitsdirektor Baschi Dürr äussert sich ebenfalls zu Motion. Die Regierung hat sich bereit erklärt, den Vorstoss entgegenzunehmen. Er sagt, der Regierungsrat sei schon immer dagegen gewesen, das allgemeine Bettelverbot aufzuheben. «Wir haben immer davor gewarnt», so Dürr. Die Auswirkungen davon seien nun noch rascher in Erscheinung getreten, als man das erwartet habe. Darum möchte er die Motion behandeln: Sämtliche Diskussionsbeiträge würden natürlich in die Bearbeitung einfliessen. Dürr verspricht: «Wir würden ihnen sehr, sehr rasch einen Ratschlag unterbreiten.»

Motionsteller und SVP-Grossrat Joël Thüring zeigt Mitgefühl für die Bettelnden. Er sagt: «Ich finde es schrecklich, dass es dies im 21. Jahrhundert noch geben muss.» Nichtsdestotrotz befürwortet er das Bettelverbot. Auch mit dem Gesetz könne die Polizei weiterhin Augenmass walten lassen. Zum Schluss warnt Thüring: «Ich fände es nicht schön, wenn wir dazu eine Initiative lancieren müssten.»

Der Grosse Rat stimmte schliesslich mit 48 Ja-Stimmen bei 45 Gegenstimmen und keiner Enthaltung für eine Überweisung der Motion.