Wie ein Fehlalarm die Barrakudas nach Bottmingen brachte

UPDATE: Polizei gibt Entwarnung. Einsatz in Bottmingen beendet. Nähere Infos finden Sie in der entsprechenden Medienmitteilung. https://t.co/ynJrUlq44G

Dazwischen lagen vier Stunden und sechs Minuten der Unsicherheit. Dass es sich um einen Fehlalarm handelte, blieb bis zuletzt unklar. Die Polizei hatte kurz nach 8 Uhr einen Anruf erhalten: Jemand gab an, dass er eine maskierte und bewaffnete Person gesehen habe, die in ein Mehrfamilienhaus an der Burggartenstrasse gelaufen sei. Eine Person, die zur selben Zeit den Wohnblock verlassen wollte, sei vom Bewaffneten zurückgedrängt worden. Mehr Informationen zur Ursprungsmeldung gibt es nicht. Es genügte aber, um ein Grossaufgebot der Polizei auszulösen. Dutzende Polizisten in Vollmontur rückten aus, darunter auch die Baselbieter Sondereinheit Barrakuda, die ausdrücklich nur bei mittlerem bis hohem Gefährdungsgrad aufgeboten wird.