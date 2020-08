Verleihung Kulturpreis Baselland – erstmals digital: La Nefera erhält den Förderpreis Musik

Sie ist eine Kämpferin in einem musikalischen Feld, das von Frauen noch immer kaum bespielt wird, und macht dabei nicht nur einfach sehr guten Hip-Hop, der mitreisst, mittanzen lässt und nachhallt. Mit ihren starken spanischen Texten, ihrer eindringlichen Stimme und ihren unmissverständlichen Forderungen steht sie auch für all die Frauen, die sich nicht trauen, das Wort zu ergreifen. Jennifer Perez alias La Nefera könnte zu einer Vorbildfigur in der Schweizer Rap-Szene werden – allen Vorurteilen und Widerständen zum Trotz.

La Nefera kommt aus der Dominikanischen Republik und zog mit zehn Jahren in den Kanton Basel-Landschaft. Sie studierte Soziale Arbeit und mischt seit 2008 als Rapperin und Bandleaderin im Schweizer Hip-Hop mit. 2016 veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum, 2018 gewann sie den Publikumspreis des Basler Pop-Preises. Seit 2020 setzt La Nefera alles auf die Karte «Musik».