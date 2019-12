Verkehrsunfall mit vier Autos – vier Personen verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland fuhr ein 22-jähriger Autofahrer von Liestal herkommend in Richtung Gelterkinden. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen geriet er im Chienbergtunnel auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Personenwagen. Dieser drehte sich um die eigene Achse und überschlug sich. In der Folge kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug mit einem weiteren Auto, welches auf der Gegenfahrbahn in Richtung Liestal unterwegs war. Ein vierter Personenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Unfallfahrzeuge auf.

Insgesamt wurden vier Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Während der Sachverhaltsaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der Chienbergtunnel für knapp zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.