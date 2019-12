Verkehrsunfall in Bubendorf mit drei Personen: Polizei sucht Zeugen

Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Autolenker von Bubendorf herkommend auf der Grüngenstrasse in Richtung Obere Hauensteinstrasse. Bei der Station Talhaus musste der Lenker an der Barriere anhalten, berichtet die Polizei Baselland.

Als sich die Barriere wieder öffnete, gab ein unbekannter Fahrzeuglenker, welcher auf der Einspurstrecke stand und nach links in Richtung Grüngenstrasse abbiegen wollte, dem Autolenker ein Zeichen, dass dieser die Obere Hauensteinstrasse in Richtung Ramlinsburg überqueren kann. Dabei übersah der Personenwagenlenker aber ein Fahrzeug, welches von Hölstein in Richtung Liestal unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision, worauf das unfallverursachende Fahrzeug in ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde.

Eines der drei beteiligten Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Baselland sucht Zeugen. Personen, insbesondere der Lenker des Fahrzeuges auf der Einspurstrecke, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Baselbieter Polizei zu melden.