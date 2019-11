Velofahrerin bei Lastwagen-Unfall in Allschwil schwer verletzt

Gemäss Mitteilung der Baselbieter Polizei von Donnerstag fuhr eine 29-jährige Fahrradfahrerin auf der Baslerstrasse in Richtung Allschwil Dorf. Ein 55-jähriger Lastwagenfahrer fuhr hinter ihr in die gleiche Richtung und wollte sie auf Höhe der Tramstation "Kirche" überholen. In diesem Moment bog die Fahrradfahrerin allerdings nach links ab - es kam zur Kollision zwischen dem Lastwagen und der Velofahrerin.

Die Frau sei beim Unfall schwer verletzt worden und musste durch die Sanität ins Spital gebracht werden, heisst es weiter im Communiqué. Die genaue Unfallursache sei noch unklar und werde nun untersucht.