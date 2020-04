Velofahrer stürzt nach Streifkollision – Zeugen gesucht

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 46-jähriger Velofahrer auf der Delsbergerstrasse in Laufen in Richtung Jura. Nach dem Vorstadtkreisel, unmittelbar nach einer Automobilgarage, wurde der Radfahrer von einem unbekannten weissen VW, mit BL-Kennzeichen, überholt. Beim Überholmanöver drängte der Personenwagen den Radfahrer an den rechtsseitigen Trottoirrand, wodurch der Radfahrer zu Fall kam.

Der Velolenker verletzte sich bei dem Sturz und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Am Rennrad entstand erheblicher Schaden.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft auf die Rufnummer: 061 553 35 35.

