Ein 40-jähriger Autofahrer wollte am frühen Montagabend bei der Autobahnausfahrt Reinach Nord nach links in Richtung Arlesheim abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 35-Jährige auf der Sungauerstrasse in Richtung Reinach.

Aus noch nicht restlos geklärten Gründen kam es zu einer seitlichen Frontalkollision, wie die Baselbieter Polizei schreibt.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand aber grosser Sachschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.





Aktuelle Polizeifotos: