Der Arlesheimer Gemeinderat hat sich dafür entschieden, einer Durchführung einer Etappenankunft der Tour de Suisse 2019 in Arlesheim zuzustimmen. Der Etappenstart am Folgetag werde in Münchenstein erfolgen, schreibt die Gemeinde. Die bz hatte vor einer Woche bekannt gemacht, dass die Tour de Suisse 2019 in der Region Station machen wird.

Arlesheim empfängt die Landesrundfahrt am 18. Juni 2019. Zuletzt erlebte die Gemeinde 2006 eine Tour-de-Suisse-Ankunft. «Die Erinnerungen an die Ankunft der Tour de Suisse 2006 sind in Arlesheim bis heute präsent», erinnert sich Marc Rüdisühli von der IG Radsport Nordwestschweiz.

Im 2019 bleibt es aber nicht bei einer Ankunft. Tags darauf, am Mittwoch, 19. Juni 2019, startet der Tour-de-Suisse-Tross in der Nachbargemeinde Münchenstein, dem Standort von Premium Partner und Trikotsponsor Primeo Energie, der früheren EBM. Primeo Energie holt nicht nur die Landesrundfahrt nach Münchenstein, sondern wird gleich die Etappe auf dem eigenen Betriebsgelände starten lassen.