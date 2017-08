Die Staatsanwaltschaft Baselland (Stawa) liefert weitere Erkenntnisse im Tötungsdelikt an einem 34-jährigen Schweizer, das sich am Montagmorgen im ehemaligen Newroc-Steinbruch bei Laufen ereignete. «Als mögliches Tatmotiv steht eine Auseinandersetzung um eine Hanf-Indooranlage im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft», schreibt die Stawa in einer Medienmitteilung. Am Montag konnte die Baselbieter Polizei bereits einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Der 55-jährige Schweizer scheint ebenso wie das Opfer an der beim Tatort entdeckten Hanf-Indooranlage beteiligt zu sein.