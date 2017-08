Am Montag konnte die Baselbieter Polizei bereits einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Der 55-Jährige Schweizer scheint ebenso wie das Opfer an der beim Tatort entdeckten Hanf-Indooranlage beteiligt. Ein Mann aus Laufen, der gestern in der Nähe des Tatorts arbeitete, erzählt auf «Tele M1», dass der Verdächtige nahe beim Steinbruch in einem Bus im Wald lebe. Er kenne ihn persönlich und habe ihn immer als hilfsbereite Person erlebt.

Mutmasslich stammt der Erschossene aus Muttenz. Die bz hat Hinweise darauf erhalten, dass er mit einem nationalistisch ausgerichteten Motorradclub in Verbindung stand. Dieser Club feierte erst im Juni im Newroc-Steinbruch sein 10-Jahr-Jubiläum. Ob der Club mit der Tat in Verbindung steht, ist zurzeit offen.

Gegen den festgenommenen Verdächtigen beantragt die Stawa beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Stawa und Polizei laufen «auf Hochtouren» weiter.