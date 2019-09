Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die 37-jährige Lenkerin von Muttenz herkommend auf der Münchensteinerstrasse in Richtung Münchenstein.

Bei der Kreuzung der Autobahn A18 (Muttenz/Münchenstein) übersah die Lenkerin das dort befindliche Rotlicht. In der Folge kam es zur Kollision mit einem Personenwagen, welcher, von der Autobahn A 18 (Basel) herkommend, nach links in Richtung Muttenz abbiegen wollte. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.