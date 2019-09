Beim Einbiegen von der Langenhagstrasse in die Baselstrasse in Reinach hat eine 76-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 17 Uhr eine von rechts kommende Radfahrerin übersehen.

Die beiden prallten zusammen, wobei sich die 41-jährige Velofahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde ins Spital eingewiesen, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.





