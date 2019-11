Raubüberfall mit Äxten: Täter erbeuten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken

Am Donnerstag um 17.39 Uhr betraten drei unbekannte Männer eine Bijouterie an der Hauptstrasse in Reinach. In der Folge schlugen sie mit Äxten die Vitrinen ein und erbeuteten Waren im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Anschliessend flüchtete die Täterschaft zu Fuss via Friedhof in die Ziegelgasse. Dort stiegen sie in einen grauen Personenwagen mit dem Kontrollschild «KY… 919» und fuhren in unbekannte Richtung davon. Eine umgehend eingeleitete Fahndung durch die Polizei Basel-Landschaft verlief ohne Erfolg. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

5000 Franken Belohnung

Die Baselbieter Kantonspolizei sucht jetzt Zeugen und ist auf der Suche nach den Tätern mit folgenden Merkmalen: männlich, alle waren dunkel gekleidet und trugen Jacken und Pullover mit Kapuzen. Einer der Täter trug einen auffällig gestreiften Pullover. Einer trug zudem eine Wintermütze mit Ohrenwärmern und Dächli. Für Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen, setzt die Polizei eine Belohnung in der Höhe von bis zu 5000 Franken aus.

Polizeibilder vom November: