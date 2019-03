Die Baselbieter Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Birsfelden fünf mutmassliche Einbrecher angehalten. Die jungen Männer waren zuvor in ein Schulhaus eingebrochen.

Die Polizei Basel-Landschaft hatte kurz vor 01.00 Uhr durch eine unbeteiligte Drittperson die Meldung erhalten, dass soeben in die alte Turnhalle des Schulhauses Kirchmatt in Birsfelden eingebrochen worden war, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Die Polizei sei umgehend mit mehreren Patrouillen vor Ort gewesen und habe nach kurzer Fahndung dank "einem hervorragenden Signalement" fünf mutmassliche Täter anhalten können.

Aktuelle Polizeibilder: