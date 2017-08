Die Autofahrerin war am Montagabend gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pferdeanhänger in Richtung Basel unterwegs, als sie Rauch an ihrem Gefährt bemerkte. Zwei Lastwagenlenker halfen ihr zu verhindern, dass der Anhänger ausbrannte. Der Sachschaden sei dennoch gross, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von Spezialisten der Baselbieter Polizei untersucht. Derzeit gehen sie von einer technischen Ursache aus. (sda/bz)