Die Festnahme sei am 12. September durch die Luzerner Polizei erfolgt, teilte die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 46-jährigen Mann. Er wird dringend verdächtigt, am 15. April und am 2. August dieses Jahres die BLKB-Filiale in Oberdorf überfallen zu haben.

Zu verdanken ist die Festnahme laut Staatsanwaltschaft den zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung. Eingegangen waren diese, nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei Fahndungsaufrufe erlassen und Überwachungsbilder publiziert hatten. Zudem wurde eine Belohnung von zunächst 5000 und dann 25'000 Franken ausgesetzt. Dieses Geld wird gemäss Communiqué nach Abschluss der notwendigen Formalitäten ausbezahlt.

Die aufgrund der Hinweise eingeleiteten Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Das Zwangsmassnahmengericht setzte ihn in Untersuchungshaft. Bei beiden Überfällen erbeutete der Täter mit vorgehaltener Faustfeuerwaffe jeweils mehrere Tausend Franken. Beim zweiten Überfall gab er einen Schuss ab. Verletzt wurde jedoch niemand.