Der Brand wurde am frühen Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, entdeckt und der Polizei gemeldet, wie die Baselbieter Polizei am Samstag mitteilte. Nachdem Privatpersonen erste Löscharbeiten in Angriff genommen hätten, habe die angerückte Feuerwehr den Brand rasch löschen können.

Der Lieferwagen sei beim Brand komplett zerstört worden, heisst es weiter. Zur Abklärung der Brandursache sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizeibilder vom Juni: