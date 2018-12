Ein 55-jähriger Autofahrer fuhr auf dem Normalstreifen auf der Autobahn A2 in Richtung Basel. Kurz vor der Einfahrt «Sissach» verlor er die Herrschaft über seinen Wagen und prallte frontal in ein Betonelement in der Mitte der Autobahn.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf den Normalstreifen geschleudert, wo es zu einer Kollision mit einem anderen Auto kam.

Die vier Personen im Unfall-Auto wurden verletzt und mussten in verschiedene Spitäler gebracht werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.





