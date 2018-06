Teleskopschlagstock entdeckt

Tatsächlich trugen die Chaoten zum grossen Teil Jeans und eine graue Kapuzenjacke mit rot-blauen Stellen an der Schulter. Eine solche Jacke besass auch der 24-Jährige. Laut Verteidiger Noll kein Argument; die Jacke sei eine Massenanfertigung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Landfriedensbruch vor. Der 24-Jährige verweigerte jegliche Aussagen, auch zum Kampfsport-Fall wollte er nichts sagen. Ein Dritter hatte ihn als denjenigen bezeichnet, der den Überfall im Februar 2014 gefilmt hatte. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckte man bei ihm auch einen Teleskopschlagstock. Der soll im Schrank einer Wohngemeinschaft gestanden und nicht ihm gehört haben, sagte der Mann damals. Im Frühling 2014 sass er sechs Wochen in Untersuchungshaft, dabei verlor er seinen Job. Wie seine Situation heute aussieht, wollte er nicht sagen.

Ebenfalls wegen Ausschreitungen bei Fussballspielen steht ein weiterer, 30-jähriger Mann vor Gericht. Die Geschichte datiert vom April 2012, als er bei Randalen rund um ein Fussballspiel in Winterthur dabei war. Gewalttätigkeiten gegen Polizisten bestritt er, er sei bloss dort gewesen.

Sein Leumund ist nicht ganz ungetrübt: 2008 und 2012 wurde er bereits wegen Hausfriedensbruchs verurteilt, einmal wegen Nichteinhaltens eines Stadionverbots und einmal wegen Betreten des Spielfeldes.

Am Freitag beteuerte er, er besuche seit Jahren keine Fussballspiele mehr. Zum Hauptanklagepunkt des Überfalles auf das Kampfsportzentrum hatte der 30-Jährige betont, er sei gar nicht beteiligt gewesen. Für jenen Abend im Februar 2014 wies er ein Alibi vor, er trainierte allerdings in Reinach bloss knapp einen Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt. Belastet wurde er hingegen von anderen Mittätern, wegen formellen Fehlern wurden diese Aussagen aber teilweise aus den Akten entfernt. Der Mann ist inzwischen verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Montageleiter. Am Montag finden weitere Befragungen zu Nebenpunkten statt, ab Dienstag starten im Strafprozess dann die Plädoyers von Staatsanwalt, Privatkläger und Verteidigung. Das Urteil wird erst im September gefällt.