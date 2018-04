Doch lebenslänglich ist nicht lebenslänglich. Nach fünfzehn Jahren wird eine Entlassung geprüft. So auch bei Spring. 2011 wurde Spring von einer Fachkommission als nicht mehr gemeingefährlich eingestuft.

Es war der Beginn einer Fehlerkette, die auch Matthias Welter nicht verhindern konnte. Er war der Staatsanwalt, der Spring vor Gericht gebracht hatte und der dem positiven psychiatrischen Gutachten zu Spring nicht traute. Doch erst wurde Welter ausgeschlossen, dann geächtet.

Spring aber, der kam frei.

Ein fataler Irrtum.

2015 metzelte Spring seine Ex-Freundin Iris Koller in Frenkendorf BL mit zwanzig Stichen eines Kampfmessers nieder. Er drehte durch, weil sie ihn verlassen hatte. In der Einvernahme sagte er danach, er habe nur mit ihr reden wollen. Er sagte aber auch: «Ich kann nur sagen, ich war es.»

Bei der Beurteilung von Spring wurden viele Fehler gemacht, die Freilassung selbst geschah aufgrund einer Formalität.

Heute Dienstag steht er nun vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz. Der Prozess dauert mehrere Tage, das Urteil wird nächste Woche erwartet. Zunächst wollte das Gericht die Verhandlung unter Ausschluss des Publikums führen, weil die gezeigten Bilder unzumutbar seien. Nachdem die Weltwoche dies im Januar publik machte, kam das Gericht auf diesen Entscheid zurück. Die Verhandlung ist öffentlich, doch das allgemeine Publikum befindet sich in einem Nebenraum mit Videoübertragung. Medien und Angehörige des Opfers sind im Gerichtssaal zugelassen. Der Opferanwalt hatte vergeblich gefordert, es sei wichtig, dass die Öffentlichkeit den Prozess nicht nur am Bildschirm verfolgen könne.

Zur Debatte steht auch eine Verwahrung. (mau/jk)

Update folgt am Mittag...