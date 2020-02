Grosser Polizei-Einsatz in Bottmingen beendet – niemand festgenommen

Die Polizei Basel-Landschaft berichtete am Donnerstagmorgen auf Twitter von einem grösseren Polizeieinsatz in Bottmingen. «Bitte umfahren Sie das Gebiet Gustackerstrasse/Burggartenstrasse weiträumig», hiess es im Tweet.

Der Polizeieinsatz in Bottmingen ist beendet, wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilt.

Die Anwohner wurden ausserdem gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Burggartenschulhaus. Die Schule sei aber nicht betroffen, wie die Polizei Basel-Landschaft in einem weiteren Tweet mitteilte.