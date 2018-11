Der Unfall war verheerend. Als am Mittag des 14. März ein Lastwagen auf der A2 bei Muttenz mit einer Tankladung Methanol verunfallt war, staute es nicht nur auf der Autobahn. In der ganzen Region kollabierte bis spätabends der Verkehr, selbst Basler Quartierstrassen waren bis in die Nacht noch verstopft. Das Strassennetz erlitt einen Infarkt.

Nun tauchen bisher unveröffentlichte Videoaufnahmen des Crash-Moments auf. Die Bilder wurden offensichtlich mit einem Handy von einem Bildschirm abgefilmt und zeigen genau, wie der Lastwagen zum Kippen gebracht wurde: Ein Personenwagen rammte bei einem Manöver das Fahrzeugs von links, man sieht, wie der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn abkommt, wie er in die Abschrankungen prallt, wie sich der Fahrzeug-Anhänger überschlägt, auf die Fahrbahn prallt und zerschellt. Es war pures Glück, dass kein Grossbrand ausgebrochen war.

Das Video kursiert seit dem Wochenende in den Sozialen Medien, namentlich auf Facebook. Ein entsprechender Post des kleinen Kanals namens «Dini Schwiz» wurde dabei über tausendmal geteilt. Die Reaktionen auf das Video fielen heftig aus, viele zeigten sich betroffen von der Heftigkeit des Aufpralls und dem sich überschlagenden Anhänger des Lastwagens.