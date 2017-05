Am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr lief die 42-jährige Fussgängerin auf dem Gehweg der Weihermattstrasse in Richtung Amerikanerstrasse. Der Velofahrer war von der Hauptstrasse her kommend ebenfalls auf diesem Gehweg unterwegs, teilt die Baselbieter Poilzei mit. In einer Kurve sei es zur Kollision gekommen. Nach dem Unfall und einem kurzen Wortwechsel habe sich der Mann vom Unfallort entfernt.

Die Frau erlitt bei der Kollision diverse Verletzungen. Die Polizei sucht nun zur Klärung noch Zeugen, insbesondere den beteiligten Velofahrer. (sda/bz)