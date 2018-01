Schützender Zaun fehlt

Das Opfer wurde auf der Fahrbahn in Richtung Basel erfasst, rund dreissig Meter nordöstlich der Fussgängerbrücke. An dieser Stelle endet ein Holzzaun, der den Parkplatz und die BP-Tankstelle von der Fahrbahn abschirmt. Die 65-Jährige hätte den Zaun nur mit Mühe übersteigen können, er ist etwa eineinhalb Meter hoch. Doch auch zwischen den Fahrspuren erwartete sie ein Hindernis: Im Mittelstreifen sind massive Betonelemente angebracht. Warum wollte die Frau die Strasse trotzdem überqueren? Polizeisprecher Gaugler: «Wir gehen von einer Kurzschlusshandlung aus.»

Die Britin handelte wohl unter Stress. Sie gehörte zu einer Reisegruppe, die von Paris in Richtung Zürich unterwegs war. Die Polizei sprach mit dem Reiseleiter. Er gab zu Protokoll, dass der Chauffeur in Pratteln eine halbstündige Pause einlegte, die um 18.30 Uhr enden sollte. Die Fahrgäste nutzten die Zeit, um einzukaufen, etwas zu sich zu nehmen oder auf die Toilette zu gehen. Als die Frau um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eintraf und ihren Irrtum bemerkte, befürchtete sie wohl, dass der Car ohne sie abfahren würde. Offenbar sah sie nur noch den direkten Weg zum Ziel.

Ein Unfall-Hotspot ist die Raststätte, die auch Windrose genannt wird, gemäss Polizei nicht, zumindest nicht für Fussgänger. Ein ähnlicher Fall sei ihm nicht bekannt, sagt Gaugler. Die Raststätte Pratteln wird von Autogrill betrieben. Beim Unternehmen waren auf Anfrage der bz keine Auskünfte zum Vorfall erhältlich. Stattdessen wurde auf die Polizei verwiesen.

Zu einem Vorfall mit einem Fussgänger auf der A2 kam es bereits im Februar 2013, rund eineinhalb Kilometer von der Windrose entfernt. Damals joggte ein 36-jähriger Türke durch den Schweizerhalle-Tunnel. Die Polizei entdeckte den Autobahn-Jogger später in einem Wald. Insgesamt legte der Mann unbeschadet fast zweieinhalb Kilometer auf der A2 zurück – an diesem Abschnitt ist sie eine der am stärksten befahrenen Autobahnen der Schweiz.