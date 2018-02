Am Morgen des 28. Januar wurde Wagner getötet. Der 39-jährige Täter verschaffte sich zunächst Zutritt zum Haus des Opfers, indem er mit der Waffe eine Öffnung in eine Glasscheibe schoss, durch das er die Türe entriegelte und so in den Wohnbereich gelang.

Dort traf er auf Wagner. Er schoss dreimal in Körper und Kopf. Dabei wurde Wagner tödlich verletzt. Trotz dem Versuch der alarmierten Sanität, ihn noch zu reanimieren, verstarb er am Tatort.

Auch der Täter starb vor Ort. Er richtete sich vor dem Haus wohl selber. Hierzu gäbe es aber aber noch forensische Abklärungen.

Insgesamt seien sieben Schüsse abgegeben worden.