Es blieb spannend bis zum Schluss. Den ganzen Tag über gab es bloss Wasserstandsmeldungen und Spekulationen, aber die Nachricht sickerte nirgends durch. Erst nachdem sich eine Rekordzahl an Mitgliedern und Medienvertretern in die Aula der Primarschule in Zwingen gedrängt hatte und der Parteitag mit 20 Minuten Verspätung angefangen hatte, folgte die Gewissheit. Um 19.40 Uhr verkündete CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter: «Ich stelle mich mit grosser Freude für eine Bundesratskandidatur zur Verfügung.» Die Parteibasis quittierte die Ankündigung mit einer längeren stehenden Ovation.