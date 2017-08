Unterstützt werden die Maniacs von den Bad Thirteen Brothers. Die Zahl 13 kann verschieden gedeutet werden. Bekannt ist, dass die 13 von sogenannten Outlaw-MCs getragen wird. Dies kann als Hinweis gedeutet werden, dass sich die Rocker als ausserhalb des Gesetzes sehen. So werden etwa auch kriminelle MCs von Europol und anderen Polizeibehörden als «Outlaw Motorcycle Gangs» benannt. In der Schweiz wurde jedoch bis heute kein Mitglied einer Rocker- oder rockerähnlichen Gruppierung wegen Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen Organisation verurteilt, heisst es vom Bundesamt für Polizei. Die 13 kann auch für den dreizehnten Buchstaben im Alphabet stehen: dem M. Möglicherweise simpel für Maniacs. Oder als Hinweis darauf, dass die Mitglieder des MCs Marihuana oder Methamphetamin konsumieren. Auffällig ruhig blieb es auf den Homepages und Social-Media-Accounts der Basler Szene.

Am Jubiläumsfest der Maniacs vor gut zwei Monaten in Laufen herrschte ein Grossaufmarsch der Rocker. «Ich zählte rund 200 Motorräder», sagt Erwin Bärtschi. Nach dem Anlass habe er mitgekriegt, dass sich H.S. über die anderen Mitglieder geärgert habe. «Er beklagte sich, dass er nach dem Veranstaltung alles selber aufräumen musste.» Die geräumige Bar aus Holz ist bis heute nicht entfernt worden, dasselbe gilt für eine Südstaatenflagge.

Keine Spur von Aggressivität

In Laufen war das Tötungsdelikt in den vergangenen Tagen nicht nur bei den Bauarbeitern gleich neben dem Tatort das wichtigste Gesprächsthema. Auch in der Bar Dixie mitten in der Altstadt redeten viele Gäste über den hier nicht unbekannten H.S und seine Tat. Weshalb der Verdächtige das getan habe, könne er sich nicht erklären, sagt der Betreiber des Dixie.

Der mutmassliche Täter sei regelmässig in der Bar gewesen und habe dabei immer einen ruhigen Eindruck gemacht. «H.S. hat einfach seinen Kaffee getrunken. Völlig unspektakulär.» Von Aggressivität habe man überhaupt nichts gespürt. Meistens sei er von einem Kumpel im etwa selben Alter begleitet worden. «Beide trugen dasselbe Rocker-Gilet, wenn sie hier waren.» Das Opfer habe er nie gesehen.

Am Montagvormittag, als sich die Tat im Steinbruch ereignet hat, sass der Bruder von H.S. zufälligerweise im Dixie. Etwa um elf Uhr erhielt er einen Anruf. Der Betreiber erinnert sich: «Er sagte: Bleib da. Ich komme gleich.» Anschliessend sei er plötzlich aufgestanden, habe das Geld auf den Tisch gelegt und habe die Bar verlassen. Kurze Zeit später ging bei der Baselbieter Polizei ein Notruf ein.

*Namen der Redaktion bekannt.