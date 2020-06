Ein Coronafall im Känelmattschulhaus in Therwil – 14-Jähriger krank, 60 Personen in Quarantäne

Jetzt hat auch das Baselbiet einen Coronafall in einer Schule. Ein 14-Jähriger wurde positiv auf eine Infektion getestet, wie der Kanton am Dienstag mitteilte. Nun müssen weitere rund 60 Personen in Quarantäne gesetzt werden.

Einen ähnlich gelagerten Fall gab es in den vergangenen Wochen auch in Basel-Stadt, wo zwei Primarschüler positiv getestet wurden. Auch im Stadtkanton wurden daraufhin in einer ersten Phase über 60 Personen für eine Quarantäne vorgesehen.

Der an Covid-19 erkrankte Schüler hatte laut einer Mitteilung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirekteion Baselland mit ungefähr 50 Personen Kontakt, darunter 40 bis 45 Schülerinnen und Schüler sowie 7 Lehrpersonen. Hinzu kommen 8 weiteren Personen aus dem persönlichen Umfeld.

Somit sei damit zu rechnen, dass insgesamt 55 bis 60 Personen für zehn Tage in Quarantäne bleiben müssen. Der positiv getestete Schüler befinde sich in Isolation. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Der Schulbetrieb im Känelmattschulhaus könne dank der Massnahmen normal weitergeführt werden.