Es ist nicht gerade die feine englische Art. Als die Gäste einer Trauerfeier in Hölstein nach der Abdankung zu ihren Autos zurückkehrten, fanden sie Busszettel unter den Scheibenwischern. Die Parkscheibe war nicht gestellt. Die Gebüssten waren verärgert – und baff: Waren es nicht Gemeindeangestellte, welche die Trauergäste bei der Ankunft auf den Friedhofparkplatz eingewiesen hatten? Die Mitarbeiter waren sogar so nett, spät eintreffende Autofahrer dazu zu ermuntern, ihre Fahrzeuge an den Rändern abzustellen, da alle Parkfelder bereits belegt waren. Zu befürchten hätten sie nichts, habe es geheissen – während einer Beerdigung werde sicher nicht kontrolliert.

Weit gefehlt. Der Parkplatz beim Hölsteiner Friedhof gehört zur Blauen Zone. Die Parkzeit ist auf sechs Stunden begrenzt. Dazu muss aber die Parkscheibe gestellt werden. Bei etwa 15 Autos war das nicht der Fall. Die Mitarbeitenden von «Security4you GmbH», die in Hölstein mit derartigen Kontrollen beauftragt sind, stellten allen Fehlbaren eine 40-Franken-Busse aus.

Ein bz-Leser, der ebenfalls gebüsst wurde, schreibt, man sei verarscht worden.

Gemeindeangestellte hätten tatsächlich versichert, es würden keine Kontrollen durchgeführt. Es sei zudem pietätlos, während einer Beerdigung Autos von Trauergästen abzupassen.

Einige Gebüsste gingen nach der Beerdigung, die am 8. Februar stattfand, auf die Gemeindeverwaltung. Schalterangestellte sammelten die Zettel ein und richteten aus, der Gemeinderat werde über einen Rückzug beschliessen. Der Entscheid war jedoch negativ.