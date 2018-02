Am Morgen des 28. Januar wurde Wagner getötet. Der Täter verschaffte sich kurz vor neun Uhr an jenem Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu Wagners Haus. Dies, indem er mit seiner Armee-Pistole dreimal in die Glasscheibe neben der Haustüre schoss, dann mit der Hand hineinreichte und den Drehknopf der Türe von innen öffnete.

Er trat ins Haus ein und schoss ohne vorgängigen Streit oder eine tätliche Auseinandersetzung aus wenigen Metern Distanz dreimal auf Wagner. Zweimal traf er ihn dabei in den Körper, einmal in den Kopf. Wagner starb kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Täter verliess das Haus sofort und erschoss sich vor dem Haus selbst. Die Staatsanwaltschaft redet dabei von «mutmasslich», weil derzeit noch die DNA-Spuren auf der Waffe ausgewertet würden. Es gebe aber «nicht den geringsten Hinweis», dass es sich nicht um einen Suizid handle, ergänzt Lutz. Fest steht, dass alle sieben abgegebenen Schüssen aus der Waffe des Täters stammen und keine zweite im Spiel war. (hi/zam)