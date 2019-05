Solche Phänomene sind selten geworden in der Medizin. Seit einigen Jahren wird Methadon als «Wundermittel» gegen Krebs gehandelt. Befeuert hat den Hype eine Reportage von «Stern TV» vom Juni 2017. «Ich glaube, ohne Methadon wäre ich längst nicht mehr da», sagt eine Frau in die Kamera.

Laut Erzählerstimme litt sie an einem Glioblastom. Der Hirntumor gilt als unheilbar. Der golfballgrosse Knoten sei jedoch nach dem Einsatz von Methadon verschwunden, erzählt die 38-Jährige. Die Diagnose sei ihr zwei Jahre zuvor eröffnet worden. Der Arzt habe ihr noch maximal 15 Monate zu leben gegeben – trotzdem sei sie noch immer hier, sagt sie ins Mikrofon. «Für mich ist es ein Wunder!»

Die Frau, welche die angeblich lebensrettende Nebenwirkung von Methadon entdeckt hat, heisst Claudia Friesen und ist Leiterin des Forschungslabors am Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ulm. 2007 beobachtete Friesen, dass Tumorzellen nach dem Kontakt mit dem Opioid absterben. Im Juni kommt die Chemikerin für einen Vortrag in die Region, um über Methadon als Wirkverstärker in der Krebstherapie zu referieren.