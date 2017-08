Am Montagmorgen ereignete sich in Laufen auf dem Areal des ehemaligen Steinbruchunternehmens Newroc AG, an der Bahnstrecke Laufen-Zwingen in der Nähe des Schwimmbads Nau. Gegen 11 Uhr war die Meldung über das Verbrechen bei der Polizei eingegangen.

Laut Angaben von Passanten rückte die Baselbieter Polizei mit einem Grossaufgebot und rund zwei Dutzend Polizisten in Vollmontur an. Ein dringend tatverdächtiger 55-jähriger Schweizer konnte festgenommen werden. (bz)