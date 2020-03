Den Satanspilz werden wir nicht mehr so schnell wieder los

Sie sind nicht heimisch in der Region Basel, im Gegensatz zum Satanspilz: Invasive Neobiota, also Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, die in den vergangenen fünfhundert Jahren absichtlich eingeführt wurden. Das Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie nennt in seinem Jahresbericht zur Umsetzung der kantonalen Neobiota-Strategie zwei Pflanzen- und drei Tierarten, die sich besonders stark vermehren. Es sind das drüsige Springkraut am Birsig, der japanische Staudenknöterich an der Birs, die Schwarzmeergrundel im Rhein sowie der Signalkrebs in der Birs und in anderen Fliessgewässern.

Im vergangenen Jahr hat sich auch die ostasiatische Tigermücke in mehreren Gemeinden festgesetzt. Die Anwohner sind bereits informiert worden (die bz berichtete). Die aggressive Mücke, die Krankheiten übertragen kann, hat sich in zwei Wohngebieten in Münchenstein und in Reinach angesiedelt.