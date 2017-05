Was letztes Jahr noch nach einem einmaligen Ausreisser nach oben aussah, erweist sich mit der Publizierung der neusten Jagdstatistik 2016/17 schon fast als Trend: Baselbieter Jäger erlegen Dachse in rauen Mengen.

In Zahlen ausgedrückt: In den letzten 20 Jahren liessen pro Jagdjahr – ein solches dauert von April bis März des Folgejahrs – im Kanton jährlich zwischen 80 und 200 Dachsen ihr Leben vor einer Flinte. In den beiden letzten Jagdjahren explodierte diese Zahl förmlich auf 356 respektive 321 Tiere. Hat das Baselbiet ein Dachs-Problem?

Der kantonale Jagdverwalter Holger Stockhaus sagt: «Die steigenden Abschusszahlen sind ein gutes Indiz dafür, dass es mehr Dachse als früher gibt. Und das wiederum hängt mit dem guten Nahrungsangebot und den milden Wintern zusammen.» Für eine Zunahme der Dachse sprächen auch die Wildschadensmeldungen, die im letzten Jagdjahr mit 210 000 Franken im langjährigen Vergleich relativ hoch gewesen seien.

Stockhaus schätzt, dass etwa ein Drittel dieser Schäden bei landwirtschaftlichen Kulturen jeweils aufs Konto der Dachse, der Rest auf jenes der Wildschweine (siehe Kästchen) geht. Dazu kämen Schäden in Privatgärten.