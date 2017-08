Bei der Chemiefirma CABB in Pratteln läuft in diesen Minuten ein zweiter Feuerwehreinsatz am gleichen Tag. Nachdem am Donnerstagvormittag durch ein Leck 35 Liter verdichtete Schwefelsäure ausgelaufen waren, passierte bei der Reparatur der undichten Leitung offenbar ein weiterer Unfall. Über die genaue Art und das Ausmass des zweiten Vorfalls liegen noch keine genauen Informationen vor, sagt CABB-Sprecher Ulrich Gartner am Telefon. Die Firma stellt für den späteren Nachmittag eine ausführliche Stellungnahme in Aussicht.

Laut Polizeisprecher Adrian Gaugler, der ebenfalls am Unglücksort weilt, sind derzeit Polizei, Feuerwehr und Baselbieter Staatsanwaltschaft im Einsatz. Personen sind offenbar auch am Donnerstagnachmittag keine zu Schaden gekommen.

Gut sichtbare Dampfsäule

Zwei Feuerwehreinsätze am gleichen Tag, das ist Pech. Am Donnerstagmorgen, kurz vor halb acht Uhr, schlug eine Leitung an der CABB-Düngerstrasse leck, und konzentrierte Schwefelsäufe trat aus. Die Feuerwehr konnte den Austritt dann schnell stoppen – neben der Industriefeuerwehr rückte auch die Prattler Feuerwehr an.

Laut Polizeisprecher Gaugler traten maximal 35 Liter Säure aus. Was genau ablief, war auch noch am Nachmittag Gegenstand von Abklärungen. Die Säure blieb flüssig, reagierte aber mit dem Wasservorhang der Feuerwehr, sodass eine zeitweise gut sichtbare Dampfsäule über dem Gebäude aufstieg. Diese Wolke verflüchtigte sich jedoch rasch.

Die Havarie blieb laut Polizei im Wesentlichen auf das Gebäudeinnere beschränkt. Gemäss Messungen habe am Vormittag für Mensch und Umwelt keine Gefahr bestanden.

Das Pratteler CABB-Werk hatte schon mehrfach mit Zwischenfällen für Negativschlagzeilen gesorgt. Zuletzt hat eine Leckage im März eine Strafuntersuchung ausgelöst. CABB Pratteln ist aus der SF-Chem hervorgegangen, die 1917 als gemeinschaftliches Zulieferunternehmen von der Basler Chemie aufgebaut worden war. (Bojan Stula/sda)