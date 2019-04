In einem Einfamilienhauses am Kirschbaumweg in Bottmingen brannte es am Sonntag im Dachstock. Das Feuer wurde der Feuerwehr um 21.35 Uhr gemeldet. Mehrere Personen, die sich im Haus befanden, konnten sich in Sicherheit bringen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits Flammen und starker Rauch aus dem Dachstock. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rasch löschen.

Wegen der starken Rauchentwicklung entstand erheblicher Sachschaden. Dieser lasse sich laut Mitteilung derzeit noch nicht näher beziffern. Zur Brandursache wurden Ermittlungen aufgenommen.





