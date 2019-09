Auf einem Parkplatz am Rütiweg in Pratteln brannten am Mittwochvormittag zwei Fahrzeuge – ein Lieferwagen und ein Auto. Das Feuer brach kurz vor 9.30 Uhr aus.

Die sofort angerückte Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, doch die beiden Wagen wurden durch das Feuer komplett zerstört.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen brach der Brand im Motorraum des Lieferwagens aus. Kurze Zeit später griffen die Flammen auf das Auto über. Dieses war direkt neben dem Lieferwagen parkiert.

Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, im Vordergrund steht aber eine technische Ursache.

