Das war eine Verkettung von Unglück an mehreren Stellen. Erst wurde bei einer Frontalkollision zweier Kleinwagen auf der Delsbergerstrasse in Laufen eine Unfallverursacherin verletzt. Die 26-Jährige musste laut Polizei mit der Rega in ein Spital geflogen werden.

Damit nicht genug. Denn ein Feuerwehrauto, das nach Laufen zur Hilfe eilte – mit Blaulicht und eingeschaltetem Horn – wurde direkt auf dem Hinweg von einer unachtsamen Lenkerin abgeschossen. Sie übersah in Röschenz beim Einbiegen auf eine Strasse das Einsatzfahrzeug, es kam zur Kollision und die Frau wurde verletzt.

Die 24-Jährige, die von Laufen nach Roggenburg unterwegs war, musste ebenfalls mit der Rega ins Spital geflogen werden. An allen Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.