Ein grosses Hanffeld hat in Biel-Benken Anwohner auf Trab gehalten, wochenlang. Auf einer umzäunten Hektare wuchs Cannabis, am Rand einer Gewerbezone, mitten im Siedlungsgebiet, gut sicht- und wahrnehmbar. Ein bz-Leser berichtet, er habe den «Duft» sogar noch in Oberwil gerochen: «Es war penetrant und fast nicht zu ertragen.»

Vergangene Woche stattete auch die Baselbieter Polizei dem Besitzer des Feldes einen Besuch ab, nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Dabei stellte sich heraus: Der Anbau ist legal – es handelt sich um CBD-Hanf. Dessen Anbau ist in der Schweiz seit 2016 erlaubt. «Alle notwendigen Unterlagen konnten vorgewiesen werden», sagt Polizeisprecher Adrian Gaugler.

Besonders intensive Geruchsemissionen entstanden wahrscheinlich beim Ernten der Hanfpflanzen. Sie wurden Ende Oktober verarbeitet, ebenfalls in Biel-Benken.