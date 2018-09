Eine 60-jährige Autofahrerin wollte am Sonntagabend via Autobahn A18 und der Sundgauerstrasse nach Reinach gelangen. Beim Stopp-Signal der Autobahnausfahrt hielt sie kurz an und bog dann nach links in die Sundgauerstrasse ein.

Gleichzeitig fuhr die 21-jährige Rollerfahrerin, aus Reinach kommend, in der vortrittsberechtigten Sundgauerstrasse Richtung Arlesheim.

Als sie die einbiegende Fahrzeuglenkerin realisierte, leitete die Rollerfahrerin eine Vollbremsung ein, stürzte zu Boden und schlitterte in den einbiegenden Personenwagen. Dabei zog sich die Rollerfahrerin Verletzungen zu und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.





