Baupläne für das Schwimmbad-Süd-Areal: Das steckt hinter dem Streit

Lorenz Textor von der Implenia bekräftigt: «Für uns ist es ein vorbildliches Projekt.» Die Initiative Natur- und Kulturraum Dornach-Arlesheim entgegnet, dass in der Planung schützenswerte Objekte nicht berücksichtigt wurden. In einer Petition hat sie bereits mehr als 7400 Unterschriften gesammelt – die Online-Petition läuft noch zwei Wochen. Die Fondation Franz Weber beantragte zudem bei der Regierung, den betroffenen Quartierplan für nichtig zu erklären. Umstritten ist auch ein zweites Bauprojekt in unmittelbarer Nähe, La Colline/Uf der Höchi, wofür ein gültiges Baugesuch bereits vorliegt.

Der Protest kommt jedoch spät in der Planungsphase. Hier gibt es auffällige Parallelen zum öffentlichen Widerstand gegen die Verlegung der Hauptstrasse in Salina Raurica. Wie in Pratteln wurden beim Areal Schwinbach Süd keinerlei Einsprachen gegen den Quartierplan erhoben, und dieser wurde an der Gemeindeversammlung im Frühling 2016 breit abgestützt. Balz Stückelberger, FDP-Landrat und Präsident der Arlesheimer Gemeindekommission, die das Geschäft für die Versammlung vorbereitet hat, erklärt: «Ein Quartierplanverfahren ist relativ aufwendig. Im Laufe dieses Prozesses gibt es viele Gelegenheiten, sich einzubringen. Dies ist aber nie erfolgt.»

Im Rahmen der Zonenplanrevision verlangte der Kanton im September 2015 von der Gemeinde, ein fehlendes Naturinventar nachzuliefern, wie dem kantonalen Vorprüfungsbericht zu entnehmen ist. Der Gemeinderat Arlesheim lieferte daraufhin ein Naturinventar mit 31 Naturobjekten nach.

Die Naturschützer klagen, dass nur rund zehn Prozent des Areals mittels eines unwissenschaftlichen Naturinventars erfasst wurden.

Der WWF Region Basel spricht hierbei von etlichen bedrohten Tier- und Pflanzenarten, von Feuersalamandern, Ringelnattern, Eidechsen und Erdkröten sowie 47 Vogelarten. Dass diese nicht ins Naturinventar aufgenommen worden sind, ist für Ueli Steiger von der Initiative Natur- und Kulturraum Dornach-Arlesheim unverständlich. Er kann nicht nachvollziehen, wie das Areal Schwinbach Süd übersehen werden konnte. «Die Gemeinde wusste schon, dass sie dort bauen wollte, und wäre daher gesetzlich verpflichtet gewesen, ein Naturinventar des Areals zu erheben.»

Kanton und Gemeinde stellen sich hinters Projekt

Der Kanton sieht aber keinen Grund, das Naturinventar der Gemeinde anzuzweifeln. Den Antrag der Fondation Franz Weber hat er abgelehnt, und dies nicht nur aus formellen Gründen: Die Stiftung sei gar nicht dazu befugt, eine solche Einsprache einzulegen, da sie keine am Projekt beteiligte Partei sei. Aber selbst ungeachtet dessen wäre die rechtliche Grundlage für eine Wiedererwägung des Quartierplans aus Sicht des Kantons nicht gegeben.

Die Gemeinde weist ihrerseits Vorwürfe zurück, wonach sie das Areal absichtlich nicht berücksichtigt habe. Sie erklärt, dass ein Naturinventar bloss «Flächen von überdurchschnittlicher Qualität» zu eruieren habe. Ein kommunales Naturinventar sei nicht abschliessend, und wenn Verdacht bestehe auf schützenswerte Objekte in Bauzonen, müssten Einsprachen gegen Baugesuche eingereicht werden.

Die nun eingegangenen 186 Einsprachen werden im Laufe der kommenden Woche vom Bauinspektorat geprüft. Dort wird sich das Schicksal der Feuersalamander und brütenden Nachtigallen in Schwinbach Süd entscheiden – oder allenfalls am Kantons- oder gar vor Bundesgericht, sofern die Fondation Franz Weber ihren Antrag weiterzieht.