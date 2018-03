Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat zusammen mit der Polizei Basel-Landschaft seit einigen Monaten gegen mehrere Personen wegen qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG) ermittelt. Wie sie am Mittwoch mitteilt, kam es nun in den vergangenen Tagen zu verschiedenen Festnahmen. Vier Personen seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen worden. Eine Person befinde sich in Auslieferungshaft.

Fünf verhaftete

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft konnte in den vergangenen Tagen in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Basel-Landschaft mehrere Personen wegen des Verdachts des qualifizierten Handels mit Betäubungsmitteln festnehmen. Gemäss Mitteilung erfolgten die Festnahmen erfolgten nach umfangreichen und monatelangen Ermittlungen.

Es seien je zwei Männer in den Kantonen Basel-Land sowie Basel-Stadt festgenommen worden. Eine weitere Person sei auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft an einem Flughafen in Spanien verhaftet worden.

Untersuchungshaft

Bei den Festgenommenen handle es sich um fünf Männer türkischer, italienischer und Schweizer Nationalität im Alter zwischen 29 und 32 Jahren. Ihnen werde unter anderem vorgeworfen, seit Längerem mit Drogen (u.a. Marihuana und Heroin) gehandelt zu haben.

Zudem stünden die Beschuldigten in Verdacht, sich der Geldwäscherei strafbar gemacht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen die Männer entsprechende Strafverfahren eröffnet. Das Zwangsmassnahmengericht hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft für alle Beteiligten die Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann, der in Spanien festgenommen werden konnte, befindet sich in Auslieferungshaft.



Im Rahmen der Aktion konnte die Polizei Bargeld in Höhe von mehreren tausend Franken sowie Drogen sicherstellen.

Weitergehende Angaben würden mit Rücksicht auf das laufende Strafverfahren zurzeit nicht gemacht.