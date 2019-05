Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland fuhr ein 38-jähriger Personenwagenlenker auf der unteren Hauensteinstrasse in Richtung Läufelfingen. Aus bisher noch nicht restlos geklärten Gründen brach das Heck des Fahrzeugs in einer Linkskurve aus, überquerte die Gegenfahrbahn und fuhr durch eine Böschung. Anschliessend stürzte das Fahrzeug etwa acht Meter in die Tiefe.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Personenwagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. (Kapo BL)





