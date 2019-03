Verursacht wurde der Unfall von einem 35-jährigen Mann, der kurz nach 14 Uhr auf der Talstrasse Richtung Oberwil Dorf unterwegs gewesen war. Auf Höhe des Spielplatzes «Eisweiher» hatte der Lieferwagenlenker das Gefühl, dass er den Anhänger seines Gefährts verloren hatte, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

In der Folge hielt der Mann an und fuhr rückwärts. Dabei scherte der noch immer mit dem Lieferwagen verbundene Anhänger in Richtung Birsig aus und stiess gegen ein Metallgeländer. Der Elfjährige, der sich zu diesem Zeitpunkt beim Geländer befunden hatte, verlor das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter hinunter in den Bach. Drittpersonen borgen den Jungen aus dem Birsig.





